Чемпіонат Італії 2021/22, 17-й тур

Торіно – Болонья – 2:1

Голи: Санабрія, 24, Сумаоро, 69 (автогол) – Орсоліні, 79 (пен)

Наполі – Емполі – початок о 19:00

Сассуоло – Лаціо – початок о 19:00

Інтер – Кальярі – початок о 21:45

Програму дня відкриував поєдинок у Турині, де місцевий Торіно приймав Болонью. Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Санабрії, якому вдалося розстріляти лівий нижній кут після класної передачі від Лукіча. В середині другого тайму перевагу "биків" подвоїли самі гості: Побега слабенько пробивав метрів з 10-ти після пасу з лівого флангу, а м'яч рикошетом від Сумаоро пішов у протихід голкіперу – Скорупскі зумів зачепити сферу ногою, але від неї та закотилася у ворота. 2:0!

Орсоліні відіграв один гол з пенальті на 79-й хвилині, однак врятуватись від поразки Болонья не змогла. Торіно ж у компенсований час міг і третій гол провести, однак потужний удар Дзадзи парирував Скорупскі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу туринців.

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