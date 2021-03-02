Поединок 25-го тура Серии А Лацио – Торино с большой вероятностью не произойдет в запланированное время.

Новых случаев коронавируса в Торино не было обнаружено, но на изоляции до сих пор находится 10 человек, среди которых 8 игроков, сообщает Gazzetta dello Sport.

Торино приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Органы здравоохранения запретили "быкам" покидать Турин – коллектив на карантине до конца этих суток. Между тем, на экстренном заседании Лиги Кальчо было принято решение, что переносить игру нету возможности.

Таким образом, матч Лацио – Торино может повторить судьбу противостояния Ювентуса и Наполи, когда партенопейцам засчитали техническое поражение. В итоге, команды таки провели этот поединок, где неаполитанцы одержали верх. Интересно, что Лацио взял пример с Ювентуса и планирует прибыть на Стадио Олимпико, зная, что соперника не будет.

К слову, один из матчей Торино этом сезоне уже был перенесен. Встреча против Сассуоло вместо 26 февраля теперь состоится 17 марта.

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