Аутсайдер итальянской Серии А оказался в плену пандемии, что привело к радикальному решению руководства "гранатовых".

Во вторник туринцы приостановили тренировки из-за COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Трио исполнителей Торино подхватили коронавирус в течение последних дней. После переговоров с местными органами здравоохранения боссы клуба решили уйти на карантин на неопределенное время. Возобновление занятий туринцев зависит от дальнейших результатов тестирования на печально известную болезнь.

К слову, после 23-х туров чемпионата Торино занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 5 очков. Ближайший поединок "быков" запланирован на 26 февраля. В соперниках – крепкий середняк Сассуоло.

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