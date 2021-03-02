Поєдинок 25-го туру Серії А Лаціо – Торіно з великою ймовірністю не відбудеться у запланований час.

Нових випадків коронавірусу в Торіно не було виявлено, але на ізоляції досі перебуває 10 осіб, серед яких 8 гравців, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Торіно призупинив тренування через спалах коронавірусу

Органи охорони здоров'я заборонили "бикам" покидати Турин – колектив на карантині до кінця цієї доби. Тим часом на екстреному засіданні Ліги Кальчо було ухвалене рішення, що переносити гру немає можливості.

Таким чином, матч Лаціо – Торіно може повторити долю протистояння Ювентуса та Наполі, коли партенопейцям зарахували технічну поразку. В підсумку, команди таки провели цей поєдинок, де неаполітанці здобули перемогу. Цікаво, що Лаціо взяв приклад з Ювентуса та планує прибути на Стадіо Олімпіко, знаючи, що суперника не буде.

До слова, один із матчів Торіно цього сезону вже був перенесений. Зустріч проти Сассуоло замість 26 лютого тепер відбудеться 17 березня.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду