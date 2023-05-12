В 26-м туре молодежного первенства "горняки" уверенно разобрались с петровцами. Читайте отчет о матче и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 26-й тур

Ингулец U-19 – Шахтер U-19 – 0:3

Голы: Цуканов, 42, Тоиров, 52, Демченко, 82

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В очередном туре чемпионата юношеских команд Шахтер на выезде разбил Ингулец. Хозяева держались весь первый тайм, однако пропустили гол в раздевалку – Цуканов после подачи с углового добил сферу благодаря отскоку.

Сразу после перерыва свой дебютный мяч в футболке "горняков" забил новичок дончан Хусрав Тоиров. Представитель Таджикистана разрядил свою пушку с линии ворот под дальнюю штангу. В конце матча Демченко под давлением двух защитников умудрился отправить сферу в сетку с острого угла.

Победа принесла Шахтеру 59 очков и третью строчку турнирной таблицы. От Динамо, которое идет вторым, "горняки" за четыре тура до финиша отстают на два пункта, а лидеру первенства – Руху – проигрывают 8 пунктов.

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