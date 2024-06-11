Роналду переманил в Аль-Наср бывшего одноклубника – контракт на 38 млн евро
Вратарь Ювентуса Войцех Щенсны согласовал двухлетний контракт с Аль-Насром.
Войцех Щенсны достиг принципиального соглашения с Аль-Насром о двухлетнем контракте. Как информирует The Athletic, за этот период польский вратарь заработает 38 млн евро. Теперь саудовскому клубу остаётся только согласовать этот трансфер с Ювентусом.
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Если Аль-Наср сумеет договориться со "Старой синьорой", трансфер Войцеха будет закрыт уже на этой неделе. Теоретически туринский клуб не должен возражать против такого развития событий: Юве уже согласовал приобретение Микеле Ди Грегорио из Монцы и планирует сделать его основным вратарём в новом сезоне.
Тем не менее, "бьянконери" не собираются отпускать польского вратаря бесплатно. Ювентус запросит за него около 6 млн евро.
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