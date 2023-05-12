У 26-му турі молодіжної першості "гірники" впевнено розібрались з петровцями. Читайте звіт про матч і дивіться відео голів на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 26-й тур

Інгулець U-19 – Шахтар U-19 – 0:3

Голи: Цуканов, 42, Тоіров, 52, Демченко, 82

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У черговому турі чемпіонату юнацьких команд Шахтар на виїзді розбив Інгулець. Господарі тримались весь перший тайм, однак пропустили гол у роздягальню – Цуканов після подачі з кутового добив сферу завдяки відскоку.

Одразу по перерві свій дебютний м'яч у футболці "гірників" забив новачок донеччан Хусрав Тоіров. Представник Таджикистану розрядив свою гармату з лінії воріт під дальню стійку. Наприкінці матчу Демченко під тиском двох захисників примудрився відправити сферу у сітку з гострого кута.

Перемога принесла Шахтарю 59 очок і третью сходинку турнірної таблиці. Від Динамо, яке йде другим, "гірники" за чотири тури до фінішу відстають на два пункти, а лідеру першості – Руху – програють 8 пунктів.

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