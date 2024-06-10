Євро-2024, Група В. Розклад матчів:

Іспанія – Хорватія – 15 червня, 19:00 – (Берлін)

Італія – Албанія – 15 червня, 22:00 – (Дортмунд)

Хорватія Албанія – 19 червня, 16:00 – (Гамбург)

Іспанія – Італія – 20 червня, 22:00 – (Гельзенкірхен)

Хорватія – Італія – 24 червня, 22:00 – (Лейпциг)

Албанія – Іспанія – 24 червня, 22:00 – (Дюссельдорф)

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Італія

Рейтинг ФІФА: 9

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (1968, 2021)

Головний тренер: Лучано Спаллетті

Капітан: Джанлуїджі Доннарумма

Ключовий гравець: Ніколо Барелла

Мови про захист титулу немає. На Апеннінах бажання лише одне – не зганьбити звання чинних чемпіонів континенту. В Італії нова команда. З тих, хто був у заявці на Євро-2020, зараз навіть стартовий склад не збереш. За три роки не змінилося лише одне – в команді досі немає суперзірки. Втім, тоді це не стало на заваді.

Після несподіваного тріумфу Роберто Манчіні говорив багато красивих речей. Передусім про бажання змити ганьбу непотрапляння на ЧС-2018. Мовляв, тепер ставить мету виграти Мундіаль. У підсумку, в Катар Італія також не поїхала... Цього разу тренера залишили й оголосили курс на зміну поколінь. Манчіні частково почав його ще раніше, тож було логічно дати йому завершити. Однак після третього місця в Лізі націй Роберто несподівано пішов. Заявив, що втомився, що має якісь особисті проблеми. Перевіряти ніхто не став, але дуже швидко Манчіні представили новим наставником Саудівської Аравії з контрактом 18 мільйонів євро на рік.

Відбір на Євро-2024 тоді вже стартував. Група була не простою, тому до вибору тренера поставилися відповідально. Лучано Спаллетті сидів без роботи після чемпіонського сезону з Наполі. Слізно клявся Де Лаурентісу, що втомився і потребує бодай року відпочинку. Але коли кличуть в збірну – то святе. На чемпіонат континенту пробилися зі скрипом і зі скандалом. У вирішальному матчі Україна мала бити пенальті в компенсований час. Судді помилися на користь Італії, подарувавши їй пряму путівку на турнір.

З Німеччиною у "Скуадри Адзурри" пов'язані хороші спогади. Саме тут вона виграла свій останній Мундіаль. До речі, один з героїв того ЧС – Джіджі Буффон – зараз працює в збірній. Зрештою, це було в ті часи, які вже не всі уболівальники пам'ятають. Зараз в Італії складна група. Іспанія й Хорватія в суперниках змушують згадувати інший турнір. На укрїнському Євро-2012 апеннінці вийшли з такого квартету й дійшли до фіналу. Тоді це було зробити важче, бо до плей-офф потрапляли лише по дві команди з групи.

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Але істинні аналогії апеннінцям треба шукати в чемпіонаті Європи 2016 року, коли команда теж була "сирою". Дуже багато залежатиме, чи зможе Спаллетті знайти рішення й донести свої ідеї гравцям, як це робив Антоніо Конте. Поки є сумніви. Італія планувала грати з трійкою центрбеків, але через травми Ачербі й Скальвіні повернулися до четвірки в лінію. Через кілька днів проти U-20 знову була трійка. Ну і головне – в останньому спарингу з Боснією і Герцеговиною також почали три центрбеки, але там основа була лише наполовину такою, яка буде на Євро.

Головна проблема, що Барелла підходить до Євро неготовим. Останні дні він не тренується з групою. А це найкращий асистент збірної у відборі й гравець, який створив на 7 гольових моментів більше, ніж будь-хто інший в команді. Також не зрозуміло, хто буде завершувати ці моменти. Поки все вказує на Скамакку. Спалетті не дуже то й бачив Джанлуку в своїх схемах, але неймовірний сезон за Аталанту не залишив вибору. Не забуваємо про Ретегі, в якого чотири голи в шести матчах за збірну. Невизначеностей вистачає в кожній лінії. Команда саме будується, а вже треба давати результат, бо ви не просто приїхали на Євро – ви приїхали захищати статус чемпіона. Ну чи бодай не зганьбити це звання...

Орієнтовний склад: Доннарумма – Буонджорно, Бастоні, Белланова – Ді Лоренцо, Барелла, Жоржінью, Дімарко – Пеллегріні, К'єза – Скамакка

Прогноз: чвертьфінал

Іспанія

Рейтинг ФІФА: 8

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1964, 2008, 2012)

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Капітан: Альваро Мората

Ключовий гравець: Родрі

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Єдина команда в історії, якій вдавалося захистити звання чемпіона Європи. Звісно, зараз далеко до епохи Хаві, Іньєсти і Рамоса, але Іспанія залишається однією з найсильніших збірних на континенті. Вона посідає четверте місце за шансами виграти Євро-2024, пропустивши вперед лише Англію, Францію та Німеччину.

Три роки тому "Фурія Роха" була за крок до фіналу турніру. Її зупинила Італія лише в серії пенальті. Цей елемент залишається фатальним для піренейців. Три останніх великих турніри завершилися для них саме в "футбольній лотереї". Востаннє це відбулося в Катарі. 1/8 фіналу чемпіонату світу сприйняли як провал, і Луїс Енріке пішов. Його замінив Луїс де ла Фуенте, для якого це стало логічним наступним кроком у кар'єрі. Раніше він очолював юнацькі збірні різного віку, з якими здобував трофеї.

Тобто в Іспанії пішли шляхом найменшого спротиву. Взяли фахівця, який працював у системі й збереже обраний стиль. Очевидно, що йдеться про ставку на контроль м'яча. Ця команда володіла ним більше, ніж суперник, в 136 офіційних матчах поспіль. Востаннє комусь вдалося бути в цьому кращим за Іспанію ще в 2008 році. За іронією долі, це був фінал Євро-2008 проти Німеччини, з якого почався період домінування піренейців у світовому футболі. У Європі досі не навчилися йому ефективно протидіяти. Якщо не рахувати серії пенальті, то на континентальних першостях з останніх 22 матчів Іспанія програла лише два. І тут цікаво – ці поразки були від Італії та Хорватії (обидві на Євро-2016).

Парадокс у тому, що Іспанія надзвичайно легко пробивається на великі турніри, проходить там групові етапи, а потім знаходиться команда, яка оголяє всі недоліки такої системи футболу. Якщо у твоєму складі немає гравця-генія, то за певних умов ця тактика допоможе лише не програти. А цього мало, коли у тебе хронічні проблеми в серіях пенальті. Потрібен запасний план, над яким, схоже, навіть не працюють. Ось уже майже чверть століття на чемпіонатах Європи Іспанія не забиває з-за меж штрафного майданчика. Після Рауля на Євро-2000 проти Словенії минуло вже 50 голів!

Цього літа такого можна чекати. Найважливішим гравцем команди де ла Фуенте залишається Родрі, який під керівництвом Пепа Гвардіоли виріс в одного з найкращих півзахисників світу. Він став чинити вплив не лише на побудову атак, а й на їх завершення. Минулий сезон став найрезультативнішим для іспанця. У складі Ман Сіті він забив 9 голів, чотири з них дальніми ударами. На збірній це також позначилося. За рік у Родрі два голи й асист, а в попередніх 48 матчах було лише 1+1. Такий прогрес дуже допоможе команді, в якої немає яскравого страйкера. Все ж у Альваро Морати трохи інші чесноти. Головної загрози суперникам слід чекати на флангах, де будуть володарювати Ламін Ямал і Ніко Вільям (а ще ж є Дані Ольмо й Ферран Торрес).

Фактично, в Іспанії залишилася лише одна кадрова проблема – лінія оборони, особливо центр. Криза призвела до того, що де ла Фуенте робить ставку на двох уродженців Франції – ле Нормана і Ляпорта. Останній, до речі, не втратив свій статус навіть після переїзду в Саудівську Аравію. Звісно, це не критично, коли твоя команда тримає м'яч більшу частину часу, але в матчах на виліт може вистачити й однієї помилки. Ми це вже бачили у півфіналі проти Італії на Євро-2020.

Орієнтовний склад: Унаї Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Грімальдо – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Прогноз: півфінал

Хорватія

Рейтинг ФІФА: 10

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (1996, 2008)

Головний тренер: Златко Даліч

Капітан: Лука Модріч

Ключовий гравець: Лука Модріч

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Призери двох останніх чемпіонатів світу мріють подарувати уболівальникам першу перемогу в плей-офф чемпіонату Європи. Так, ви все правильно зрозуміли. Хорватія ніколи не перемагала в матчах на виліт на континентальній першості. Цей факт викличе ще більший дисонанс, якщо згадати, що "картаті" половину зі своїх шести Мундіалів завершували з медалями. Днями Кіліан Мбаппе заявив, що вважає Євро складнішим турніром, ніж чемпіонати світу. Під цими словами міг би підписатися кожен з-понад чотирьох мільйонів населення балканської країни.

Усі сучасні успіхи Хорватії пов'язані зі Златко Далічем. Тренер, який приходив як тимчасова опція, став найуспішнішим в історії збірної. Фахівець працює вже сьомий рік (має контракт до ЧС-2026). За цей період тричі здобував медалі – на двох чемпіонатах світу та в Лізі націй. Даліч чудово розуміє, в якій ситуації опинився: "Ми підняли планку надто високо. Хорватія завжди демонструвала найкращі якості у найважчі моменти. Постараємося не розчарувати".

Секрет цієї команди у феноменальній зіграності. Мабуть, серед учасників Євро-2024 немає більш досвідченого колективу. У цьому "картаті" більше нагадують клуб, а не збірну. У тріо півзахисників Модріч-Ковачіч-Брозовіч 368 міжнародних матчів. Триста шістдесят вісім! Порівняйте з Італією, де шістнадцять гравців у заявці не зіграли й десяти. Для Даліча стабільний колектив і здорова атмосфера в ньому – на першому місці. Свого часу, тренер без роздумів виганяв Анте Ребіча та Марко Лівайю, які не захотіли прийняти правила.

Словом, це той випадок, коли ми точно знаємо, чого очікувати. Канонічні 4-3-3, контроль над м'ячем, максимально надійна гра в захисті та Лука Модріч. У вересні йому виповниться 39, а він досі тут не через колишні заслуги. Хавбек Реала саме в збірній розкривається на повну. Своєрідний метроном у центрі поля, беззаперечний авторитет у роздягальні абсолютно для всіх. Модріч без роздумів бере ініціативу на себе, коли команді важко. У кваліфікації він став четвертим за кількістю ударів (66) по воротах. Його випередили Граніт Джака (74), Кіліан Мбаппе (75) та Бруну Феранндеш (81).

До речі, відбір на Євро-2024 був не найпростішим. Хорватія набрала лише одне очко в матчах з Уельсом та програвала Туреччині. Була реальна загроза не здобути пряму путівку. Допоміг Олександр Петраков, чия Вірменія сенсаційно зупинила британців. Тож "картатим" не вдасться припинити розмови про лебедину пісню не лише Модріча, а й доброї половини нинішнього складу. Можливо, до наступного Мундіалю ще дотягнуть, але це Євро буде останнім для багатьох.

Мабуть, найбільше переживань перед цим турніром за Івана Перішіча. Для Златко Даліча він був не меншим "стовпом", ніж Модріч чи Домагой Віда. Досвідчений вінгер у цьому сезоні пережив розрив хрестоподібної зв'язки, і після відновлення ще жодного разу не провів повний матч. А Хорватії потрібна його витривалість. Особливо в плей-офф, де ця команда в принципі не перемагає щонайменше без овертаймів.

Орієнтовний склад: Ліваковіч – Юрановіч, Шутало, Гвардіол, Станішіч – Модріч, Брозовіч, Ковачіч – Перішіч, Крамаріч, Пашаліч

Прогноз: чвертьфінал

Албанія

Рейтинг ФІФА: 66

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: група (2016)

Головний тренер: Сільвінью

Капітан: Берат Джимсіті

Ключовий гравець: Ясір Асані

Команда-постачальник очок для трьох фаворитів групи. Так про Албанію думають приблизно всі. Але мало хто не опинився б у такому ж становищі, маючи суперниками Іспанію, Італію й Хорватію. Для "орлів" це буде лише другий чемпіонат Європи в історії. У 2016 році вони навіть змогли здобути одну перемогу, над Румунією. Однак в рейтингу третіх мість стали останніми й не змогли пробитися до плей-офф.

У наступні роки закріпити успіх не вдалося. Навпаки, попереду чекав один із найгірших періодів. В 2022 році Албанія виграла лише один матч з 11. Звісно, федерація вирішила змінити тренера. На початку 2023-го до керма прийшов Сільвінью. Ви ж пам'ятаєте колишнього захисника Арсенала, Барселони та збірної Бразилії, який двічі вигравав Лігу чемпіонів з каталонцями? Не найбільш очевидний вибір, адже до того фахівець переважно працював асистентом, а самостійна робота була короткою і не дуже успішною.

Втім, Сілвінью, взявши собі помічником Пабло Сабалету (того самого аргентинця з Ман Сіті), почав соромити критиків. Стартував з мінімальної поразки від Польщі, але далі не програв жодного матчу відбору. У підсумку, Албанія вийшла на Євро-2024 з першого місця (історичний результат). І то заслужено, бо ж у вирішальних матчах прибила Польщу (2:0) та Румунію (3:0). Слід звернути увагу на закономірність – майже всі свої перемоги "орли" здобули на рідному полі, в гостях обіграли лише Фарерські острови.

Окрім тренера, секрет Албанії – в поколінні футболістів. Ядро команди становлять представники Серії А. Так, переважно середняків чемпіонату, але вони там на провідних ролях. Капітан Етріт Беріша (Емполі), його заступник Берат Джимсіті (Аталанта), Кріст'ян Асллані (Інтер), Ельсейд Хюсай (Лаціо), Недім Байрамі (Сассуоло) і Томаш Стракоша, який пройшов крізь систему Лаціо. Також слід пригадати Армандо Броя з Челсі та, звісно, добре нам знайомого Тауланта Сефері. Контракт останнього, до речі, досі належить полтавській Ворсклі.

Особиста гордість тренера – Ясір Асані. Правий вінгер дебютував за збірну під керівництвом Сільвінью в 27-річному віці й змусив задумуватися, куди дивилися попередні наставники. У відборі Асані забив три голи й віддав три асисти, загалом в Албанії було 11 голів. Наставник сподівається, що на Євро він також себе проявить. Інакше бразильцю пригадають, що він не взяв на турнір найкращого бомбардира в історії команди Соколя Чікаллеші, а також Мірто Узуні, який у минулому сезоні Ла Ліги мав 11 голів (правда, чотири з них – з пенальті).

Зрештою, на Євро команда Сільвінью переважно зосередиться на тому, що вміє найкраще, – на обороні. Під час відбору "орли" пропустили лише чотири м'ячі (це рівень Англії, Бельгії та Хорватії). Захисники на чолі з переможцем Ліги Європи Бератом Джимсіті будуть робити усе можливе, щоб зупинити зірок своїх суперників у групі. І будьте певні, що кожен, хто дозволить собі недооцінити Албанію, дуже сильно пошкодує.

Орієнтовний склад: Беріша – Мітай, Ісмайлі, Джимсіті, Хюсай – Рамадані, Асллані – Байрамі, Асані, Сефері – Броя

Прогноз: невихід з групи

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