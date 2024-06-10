Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал, какое прозвище было у Виктора Цыганкова в период выступлений за киевский клуб.

"Виктор Цыганков – это наш "кормилец". Он, когда был в Динамо, забивал и отдавал ассисты.

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Премия какая-то нам – Витька забил. Он улыбается каждый раз, когда я его так называю", – сказал Бущан в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Цыганков покинул Динамо в январе 2023 года, перейдя в Жирону. В прошедшем сезоне провел за испанцев 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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