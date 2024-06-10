Главный тренер Реала Карло Анчелотти озвучил информацию, которая может поставить под угрозу новый турнир.

ФИФА в следующем году организует новый Клубный чемпионат мира. Турнир состоится летом 2025-го на полях США. Большинство участников уже определилось, В частности место на ЧМ получил Реал.

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"ФИФА может забыть. Футболисты и клубы не поедут на этот турнир. Один матч Реала стоит 20 миллионов, а ФИФА дает эту сумму за весь турнир. Где плюсы? Как и мы, некоторые клубы откажутся от участия", – цитирует Анчелотти издание AS.

Анчелотти успешно тренирует Реал во второй приход. Он дважды выиграл для "сливочных" Лигу чемпионов и дважды сделал Мадрид чемпионом Испании.