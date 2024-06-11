"Начало поединка не было для нас хорошим. Поляки воспользовались стандартами, и нам стало тяжело. Несмотря на то, что в течение игры мы доминировали, Польша в целом сыграла лучше. Я считаю, что для нас это хороший урок. У нас еще есть время потренировать стандарты и в дальнейшем относиться к ним серьезнее.

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Я не могу сказать, что в первом тайме нам не хватило каких-то компонентов для атаки. Кажется, мы имели два-три выхода один на один, но пропустили очень обидные мячи. Мы вели игру и имели моменты – это неплохой результат.

Я очень счастлив, потому что это была моя дебютная игра в стартовом составе сборной Украины. Обидно, конечно, когда ты пропускаешь трижды, но это футбол. У нас есть время на исправление того, что не получалось в матче с Польшей. Через неделю будем готовы", – цитирует Таловерова UA.Football.

Важно отметить, что для игрока это третий матч в составе сборной Украины. В предыдущих двух матчах в рамках плей-офф Лиги наций в марте он выходил на поле лишь на последних минутах.

Напомним, что следующий матч сборной Украины состоится 11 июня в Молдове, а 17 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против Румынии в рамках первого тура Евро-2024.

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