Френки де Йонг не поедет со сборной Нидерандов в Германию на Евро. В последние дни он усердно тренировался, но теперь выяснилось, что его голеностопный сустав плохо восстанавливается после подобных тренировок. Об этом информирует Voetbal International.

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Для "оранье" и Рональда Кумана эта новость стала настоящим шоком, ведь тренер видел в де Йонге игрока основного состава своей команды на Евро. Френки был единственным травмированным игроком, которого Куман внёс в заявку на турнир и был готов до последнего ждать его восстановления.

Беда не пришла в стан сборной Нидерландов одна: в понедельник во время разминки перед выездным матчем с Исландией травму паха получил полузащитник Аталанты Тён Копмейнерс.

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