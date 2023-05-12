"В последнее время о судьях говорят больше, чем о самом футболе. В понедельник нас ждет тяжелый матч с серьезным соперником. Хочется, чтобы болельщики увидели и насладились именно футболом. Честным с объективным судейством.

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К сожалению, на матче снова не будет системы VAR. Это плохо. В СМИ могут сейчас вспомнить, что Алексей Деревинский работал на нашей игре против Александрии, когда соперник забил гол из офсайда. Но это скорее была ошибка бокового, чем главного арбитра. Поэтому не стоит на этом заострять внимание.

Я хочу сказать о другом. Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были накануне матча против Шахтера, а теперь – перед СК Днепр-1. Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-то такое. Мы не знаем кто они, но таковы реалии современного футбола", – цитирует Шарана пресс-служба "лис".

Напомним, матч между Минаем и СК Днепр-1 состоится 15 мая, начало встречи в 13:00. После 25-ти туров закарпатцы в турнирной таблице УПЛ идут с 26-ю очками двенадцатыми. Лидирует в чемпионате Шахтер, у СК Днепр-1 на два балла меньше.

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