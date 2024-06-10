Одесский Черноморец может потерять одного из игроков обороны, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, харьковчане готовы заплатить за Салюка не менее 500 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Владимира предлагали Динамо, но киевляне не горят желанием подписывать игрока. Защитником также интересовались Карпаты, но их отпугнули финансовые запросы одесского клуба.

К слову, этом сезоне 21-летний игрок провел за одесситов 30 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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