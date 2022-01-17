"Великолепное ощущение – переживать эту мечту здесь, в Шахтере! Сейчас чувствую себя особенным, готов выполнять все, что от меня будут требовать. Будем работать вместе с командой над тем, чтобы 2022 год стал крутым и успешным в плане трофеев, ведь мы этого заслуживаем!

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Много следил за Педриньо, Майконом, Фернандо, ведь с ними знаком, они отличные игроки. Счастлив, что нахожусь в этой команде. Она сильна и позволяет раскрываться. Надеюсь, смогу внести большой вклад в игру Шахтера.

Я понял, что футбол Шахтера – коллективная атакующая игра. Также мне импонирует взаимодействие с мячом, я ведь крайний защитник и люблю атаковать. Думаю, имею необходимые качества, чтобы быстро интегрироваться и помогать команде одерживать результат.

Мои сильные качества? Хорошая скорость, отличный дриблинг, опека соперника, а еще я отлично держу мяч и имею большое желание играть. Цели в Шахтере? Главное в ближайшее время – хорошо провести сборы, а когда начнется чемпионат, хочу помогать команде побеждать и выиграть с ней не один титул", – цитирует Тобиаса сайт Шахтера .

Напомним, дончане выкупили 17-летнего защитника у Интернасьонала еще летом, но к команде игрок присоединился только в январе.

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