Шахтер провел первую тренировку на сборах – два бразильских новичка и Де Дзерби приняли активное участие
21:18 - Читати українською
Команда Роберто Де Дзерби начала подготовку ко второй части сезона 2021/22.
Шахтер прибыл в Белек, что в Турции, и уже провел дебютную тренировку на первых зимних сборах, информирует пресс-служба клуба.
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Перед началом занятия Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы, а затем принимал активное участие в нем. Сначала футболисты размялись, затем примерно пол часа посвятили "квадратам", а закончили программу беговыми упражнениями.
Всего в тренировочном процессе, который длился около 60 минут, приняли участие все 27 футболистов, включая новичков Винисиуса Тобиаса и Давида Нереса.
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