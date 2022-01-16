Команда Роберто Де Дзерби начала подготовку ко второй части сезона 2021/22.

Шахтер прибыл в Белек, что в Турции, и уже провел дебютную тренировку на первых зимних сборах, информирует пресс-служба клуба.

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Перед началом занятия Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы, а затем принимал активное участие в нем. Сначала футболисты размялись, затем примерно пол часа посвятили "квадратам", а закончили программу беговыми упражнениями.

Всего в тренировочном процессе, который длился около 60 минут, приняли участие все 27 футболистов, включая новичков Винисиуса Тобиаса и Давида Нереса.

? Первая тренировка Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса в «Шахтере» #Shakhtar pic.twitter.com/iS7OjIHi58 – ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ru) January 16, 2022

Первая тренировка в 2022 году



Собрание в Турции началось!



#Shakhtar pic.twitter.com/ZkZ8jtlNsD – ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ru) January 16, 2022