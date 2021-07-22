"Мы уже давно работали по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось около полугода.

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Сейчас мы достигли договоренности с Интернасьоналем, что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам. Мы на него очень рассчитываем, верим и думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии.

Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Тобиас присоединится к "горнякам" лишь в феврале 2022-го, когда достигнет совершеннолетия.

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