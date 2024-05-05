После победы Динамо над Колосом (5:0) настала очередь Шахтера провести свой поединок 27-го тура. Соперником "горняков" во второй раз подряд стал Черноморец. Поединок начался с минуты молчания в честь Михаила Фоменко – экс-тренера сборной Украины не стало 29 апреля. Уже с первых минут "горняки" помчались в атаку – выстрелы Судакова и Зубкова блокировали защитники, а с ударом Кевина справился Варакута.

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Черноморец ответил оригинальным розыгрышем углового – Авагимян навесил на Брагару на линии штрафной, но тот не попал по мячу. Путря подхватил снаряд, но пробил выше ворот. Шахтер ответил ударом Сикана из пределов штрафной (отразил Варакута), моментом Зубкова (выше ворот). А на 19-й минуте Шахтер повел в счете: Судакову дали пространство на чужой половине, и Георгий метров с 25 мощно попал в ближний нижний угол. Гол порадовал не только зрителей, но и младшего брата Судакова, который был на игре в роли болбоя.

А через 4 минуты свой 10-й гол в этом сезоне забил Даниил Сикан. Это Ракицкий подключился к атаке и сделал фирменную передачу в штрафную, а Сикан опередил защитника и головой переправил мяч в ворота. Зубков едва не сотворил шедевр имени Матузалема – Александр попытался пробить "ударом скорпиона", но едва зацепил мяч. Черноморец же моментов больше не имел, команды ушли на перерыв при комфортном преимуществе Шахтера.

Во втором тайме дончане забили третий мяч. Сикан воспользовался обрезкой защиты Черноморца и уже опережал вратаря, но Варакута въехал в нападающего. Арбитр Анастасия Романюк назначила пенальти, но не наказала карточкой голкипера. 11-метровый уверенно реализовал Кевин.

Черноморец едва не отквитал один мяч – Васильев замыкал навес с левого фланга, но не попал в ворота (Ризнык ошибся с выходом). Шахтер также мог забить еще – Эгиналдо попал в перекладину. Иеде едва не наказал Ракицкого за неточную передачу, но пробил мимо ближнего угла. Под конец игры Судаков мог оформить дубль, но пробил чуть мимо ворот. В итоге, Шахтер одержал разгромную победу (3:0), удержал отрыв в 4 очка и готовится к встрече с Динамо.

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