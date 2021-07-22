"Ми вже давно працювали по цьому футболісту: почали фактично ще коли йому було 16 років. Вели переговори, але тоді не змогли домовитися. Це тривало десь півроку.

Шахтар офіційно підтвердив трансфер перлини Інтернасьйонала

Зараз ми досягли домовленості з Інтернасьйоналем, що у лютому 2022 року Вінісіус перейде до нас. Ми на нього дуже розраховуємо, віримо і думаємо, що в майбутньому він стане гравцем першої команди збірної Бразилії.

Дуже талановитий хлопець, сильно підкований технічно. Ми граємо в атакувальний футбол, Вінісіус добре вписується у нашу схему. Говорячи футбольною мовою, він народжений саме для такої команди, як наша, яка проповідує атакувальний футбол. Думаю, він буде в ній дуже серйозно прогресувати і рости", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Тобіас приєднається до "гірників" лише у лютому 2022-го, коли досягне повноліття.

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