"Горняки" на своем официальном сайте подтвердили трансфер молодого защитника. Правда, он присоединится к новой команде только в феврале 2022-го, когда достигнет совершеннолетия.

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Шахтер не уточняет никаких подробностей относительно соглашений с Интернасьоналем или игроком. По неофициальным данным, дончане отдадут за Винисиуса Тобиаса 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн в феврале 2022 года. Также будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Добавим, что будущий новичок "горняков" выступал исключительно за юношеские и молодежную команды Интернасьоналя. В 2021 году провел 10 матчей за U20.

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