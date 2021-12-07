"Лучший игрок в истории футбола? Думаю, это Роналдо. Он – настоящий феномен. Я равнялся на него в детстве, но не был настолько быстрым, как он. Роналдо лучше Марадоны? Возможно, для того поколения Диего лучше. Игру Марадоны я смотрел только по телевизору.

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Если выбирать между Месси и Роналду, это очень сложно, ведь они оба – сильные игроки. Но если придется выбирать, это будет Месси. Я играл с ним в Барселоне. То, что он вытворяет – это врожденное, а не приобретенное на тренировках", – цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Corriere TV.

Напомним, в текущем сезоне 40-летний швед забил 6 голов в 9-ти матчах Серии А. Также в его активе 2 ассиста.

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