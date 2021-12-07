Групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22 финиширует с интригой для 18 команд. Динамо и Шахтер, к сожалению, не в их числе, но те же киевляне вполне себе могут определить судьбу своих соперников.

Кто уже вышел в 1/8 финала и вылетел из ЛЧ

Команд, решивших все свои вопросы до 6 тура, не так и много. Только Аякс, Бавария, Ливерпуль, Ман Сити Зинченко и Манчестер Юнайтед обеспечили себе первые места, а с ними и позиции сеяных в плей-офф Лиги чемпионов. Только турецкий Бешикташ, донецкий Шахтер, киевское Динамо и шведский Мальме потеряли все шансы подняться с последнего места, прекратив борьбу за еврокубки еще в осенней части сезона. Французский ПСЖ и лиссабонский Спортинг никуда не денутся со второго места.

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Еще 3 клуба, Боруссия Дортмунд, Шериф Вернидуба и Зенит, гарантировали себе третью строчку, а с ней и Лигу Европы. В 1/8 финала ЛЧ осталось всего 5 вакантных мест, за которые соперничают сразу 11 претендентов. Бельгийский Брюгге, немецкий РБ Лейпциг и швейцарский Янг Бойз без шансов на то, чтобы продолжить борьбу в турнире, но могут еще завоевать путевки в еврокубок классом ниже.

Две группы смерти

В парочке квартетов на плей-офф Лиги чемпионов до сих пор претендуют более 2 команд. Самая жаркая группа G. Там лидирует Лилль (8 баллов), однако последний в таблице Вольфсбург (5) спокойно может пройти дальше, если просто дома одолеет действующих чемпионов Франции. Более того, немцы могут и на первом месте финишировать, если победят Лилль, а в соседнем матче Севилья (6) и Зальцбург (7) разойдутся миром. Испанцам также кровь из носа нужно брать 3 очка для прохода в 1/8. Французов и австрийцев ничья устроит при любых раскладах.

Лишь Ливерпуль в квартете B что-то себе гарантировал. "Красные" вместе с Аяксом и Баварией оказались в элитарном клубе с максимумом очков за 5 туров. С другой стороны, они могут стать первой в истории ЛЧ английской командой, которая наберет 18 баллов за групповой этап. Клопп снова готовит немалую ротацию состава на фоне сумасшедшего календаря с матчами каждые 3 дня в АПЛ. А вот дальше очень любопытно. Порту, несмотря на ужасающую разницу голов (минус 5!), занимает второе место (5 пунктов). У Милана и Атлетико по 4 балла. Итальянцы принимают Ливерпуль и должны надеяться не только на победу над якобы немотивированными англичанами, но и ничью португальцев с испанцами. Мадридцам нужно верить в свой триумф и осечку "россонери". Порту устроит ничья только в том случае, если Милан не обыграет Ливерпуль.

Зинченко, Малиновский и Соболь в большой игре

Команды двух игроков сборной Украины еще пытаются куда-нибудь попасть. Александр Зинченко уже в плей-офф с первого места, но у него свои задачи. С огромной вероятностью заменит в старте Канселу, которому Гвардиола наконец-то позволил отдохнуть. Ниже шансы на то, что украинец выйдет в центре поля, но в связи с отсутствием Родри и Бернарду Силвы и это реально. Почти нулевые – на скамейку запасных. Следовательно включайте приемники MEGOGO Футбол Первый 7 декабря в 19:30. Зина попытается посмотреть в глаза демонам прошлого. В первом матче против немецкого Ред Булла Саша настрадался от Нкунку, который оформил хет-трик. Кроме этого, тогда же получил травму, которая помешала принять участие в октябрьских матчах сборной Украины.

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Эдуард Соболь в параллельной игре в то же временной слот будет сдерживает Месси, Мбаппе и компанию. Украинца также прогнозируют в стартовом составе на месте левого защитника. Брюгге в Париже для завоевания 3 места устроит только результат лучше достижения Лейпцига против Манчестер Сити. То есть, если немцы проиграют, бельгийцам хватит и ничьей. Если в соседней игре будет мир, нужно побеждать Пари Сен-Жермен. Так что Соболь фактически вынужден ждать помощи от Зинченко. Гвардиола уже анонсировал появление нескольких резервистов, но радоваться РБ рано – Пеп очень хочет победить "из уважения к Брюгге, ПСЖ и... самому Лейпцигу".

Матч Аталанта – Вильяреал, по подсчетам fivethirtyeight, получил 2 показатель наибольшего интереса среди всех 16 поединков тура. Выше – лишь у дуэли Порту против Атлетико. WhoScored и УЕФА также прогнозируют Руслана Малиновского в основе. Аталанта рассчитывает сама на себя – для 1/8 ЛЧ нужно "всего-то" победить дома Вильяреал, с которым разошлись 2:2 в Испании. Манчестер Юнайтед здесь гарантировано первый. А вот Янг Бойз надеется на чудо. Швейцарцам нужно побеждать МЮ на Олд Траффорд и ждать поражения команды Малиновского от испанцев, чтобы взять 3 место. Прогнозируем, что "Богиня" наконец-то соберется и переигрывает кризисного соперника, однако для этого нужно не пропускать с 80 по 90 минуты, как это случалось уже в 3 турах подряд!

Все ключи в руках Динамо...

…к сожалению не от своей судьбы. В группе E все до банальности просто. Бавария первая, Киев последний. У Барселоны 7 очков, Бенфика отстает на 2, но ее шансы совсем не так плохи, как может казаться. Лиссабонцы имеют преимущество в личных встречах, поэтому их устроит даже ничья каталонцев в Мюнхене и победа над Динамо, которое только в 5 туре забило свой первый гол, а единственный бал набрало дома, именно с португальцами. Бавария без нескольких ключевых игроков и мотивации? Ну, Левандовски, Мюллера, Гнабри, Дэвиса, Нойера и тройки основных центрбеков вполне может хватить и для еще одного разгрома.

Другая большая интрига – ответ форварда сборной Польши на слова Хави о том, что Месси больше заслужил Золотой мяч, чем RL9. Заведет ли это Левандовски еще сильнее? Роберт, к слову, на Камп Ноу отличился дважды, но это была несколько другая команда, версии Кумана. Если честно, то судьба Барсы больше в руках Динамо, чем самих "блаугранас". Не верится, что Бавария дома проиграет испанцам, тень на относительно успехи которых бросило поражение от Бетиса. Следовательно, нужно надеяться, что киевляне покажут образец честной игры и по крайней мере не проиграют в Лиссабоне. А ведь там Роман Яремчук, которого прогнозируют в основе... Словом, интриге быть.

Драка за первые места в группах Шахтера и триумфатора ЛЧ

Думаете, это не столь важно? Ха! Томас Тухель ради 1-го места даже при счете 3:0 рискнул в матче с Ювентусом здоровьем Бена Чиллуэлла, после травмы которого посыпалась не только оборона Челси, но и атака уже в играх АПЛ. Лондонцы, хоть и очень дорогой ценой, своего добились, добыв преимущество над туринцами в личных встречах. Теперь нужно только взять морозный Санкт-Петербург, который пугает минусовой температурой. Чтобы не надеяться, что шведы внезапно наберут свой 2 балл в Италии. На выезде действующие победители Лиги чемпионов пока совсем не впечатляют: поражение от Юве, вымученная победа над Мальмё. С Зенитом дома одержали лишь тяжелую победу 1:0, но выхода нет – жертва Чилли не должна стать бесполезной.

Шахтер – Шериф: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер уже никуда не денется с последнего места. Вернидуб с Шерифом сыграют в ЛЕ. Но у Де Дзерби есть прекрасная возможность не на словах, а на поле доказать, что украинский тренер меньше заслужил 3 место. Интрига больше морального и финансового плана (за победу УЕФА дает неплохие премиальные). На Бернабеу должна случиться настоящая рубка. Реал устроит любой результат, кроме проигрыша от Интера. Миланцам соответственно нужно побеждать, чтобы попасть в число сеяных и избежать на стадии 1/8 финала таких монстров, как Манчестер Сити, Бавария, Челси или Ливерпуль.