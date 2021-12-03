"Лето 2021 года. Это правда, что я предложил себя в ПСЖ, но не как футболист, а как спортивный директор. Я позвонил президенту Нассеру Аль-Хелаифи и предложил ему: "Если я не продлю контракт с Миланом, то приду в ПСЖ и наведу порядок". Нассер засмеялся, но не отказал.

ПСЖ готов избавиться от семи игроков в январе – друг Месси попал в черный список

У меня нет ничего лично против Леонардо. Напротив, он мне нравится, он меня заставил перейти в ПСЖ. Я не виню его, но я знаю разницу между нами – я не прошу, а требую.

У ПСЖ сейчас 40 игроков, и никто из них не хочет уходить. Даже если не играют, потому что там слишком хорошо. Будь я в клубе, то все оказались бы на крючке. Если я плачу тебе, а ты не оправдываешь вложения, то не можешь оставаться", – цитирует отрывок биографии Златана GFFN.

ПСЖ расписал сенсационную ничью, чемпионы прервали безвыигрышную серию, Марсель запрыгнул на второе место: Лига 1