"Найкращий гравець в історії футболу? Думаю, це Роналдо. Він – справжній феномен. Я рівнявся на нього в дитинстві, але не був настільки швидким, як він. Роналдо кращий за Марадону? Можливо, для того покоління Дієго кращий. Гру Марадони я дивився тільки по телевізору.

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Якщо обирати між Мессі та Роналду, то це дуже складно, адже вони обидва – сильні гравці. Але якщо доведеться обирати, то це буде Мессі. Я грав з ним у Барселоні. Те, що він виробляє, – це вроджене, а не набуте на тренуваннях", – цитує Ібрагімовіча Football Italia з посиланням на Corriere TV.

Нагадаємо, в поточному сезоні 40-річний швед забив 6 голів у 9-ти матчах Серії А. Також в його активі 2 асисти.

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