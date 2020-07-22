Тьягу Силва провел последний поединок в составе ПСЖ – экс-капитан трогательно попрощался с клубом

Защитник ПСЖ Тьягу Силва завершил свои выступления за парижский клуб – болельщики не смогли пропустить прощание с капитаном.

Товарищеский матч ПСЖ против Селтика стал последним для Тьягу Силвы в футболке парижского клуба.

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Бразилец сыграл первый тайм, а в перерыве тепло попрощался с фанатами, которые не смогли пропустить последний матч своего капитана. "Спасибо всем болельщикам, которые смогли посетить Парк де Пренс. Спасибо также тем, кто присутствовал своими мыслями и сердцем", – подписал Тьягу Силва фотографии с матча.

Напомним, бразилец присоединился к ПСЖ в 2012 году и стал одним из символов гегемонии парижского клуба во французском первенстве.

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