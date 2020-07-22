Тьягу Сілва провів останній поєдинок у складі ПСЖ – екс-капітан зворушливо попрощався з клубом

Захисник ПСЖ Тьягу Сілва завершив свої виступи за паризький клуб – вболівальники не змогли пропустити прощання з капітаном.

Товариський матч ПСЖ проти Селтіка став останнім для Тьягу Сілви у футболці паризького клубу.

ПСЖ розгромив Селтік напередодні фіналу Кубка Франції – Швед не потрапив до заявки "кельтів"

Бразилець відіграв перший тайм, а в перерві тепло попрощався з фанатами, які не змогли пропустити останній матч свого капітана. "Дякую всім вболівальникам, які змогли завітати на Парк де Пренс. Дякую також тим, хто був присутнім своїми думками та серцем", – підписав Тьягу Сілва світлини з матчу.

Нагадаємо, бразилець приєднався до складу ПСЖ в 2012 році та став одним із символів гегемонії паризького клубу у французькій першості.

Передостанній шанс Зінченка, Ярмоленко проти своїх улюбленців, битва нескорених в Мілані: топ-5 матчів мідвіку