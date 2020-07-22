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Тьягу Сілва провів останній поєдинок у складі ПСЖ – екс-капітан зворушливо попрощався з клубом

22:21 - Читать на русском
Тьягу Сілва провів останній поєдинок у складі ПСЖ – екс-капітан зворушливо попрощався з клубом
Тьягу Сілва / фото ФК ПСЖ

Захисник ПСЖ Тьягу Сілва завершив свої виступи за паризький клуб – вболівальники не змогли пропустити прощання з капітаном.

Товариський матч ПСЖ проти Селтіка став останнім для Тьягу Сілви у футболці паризького клубу.

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Бразилець відіграв перший тайм, а в перерві тепло попрощався з фанатами, які не змогли пропустити останній матч свого капітана. "Дякую всім вболівальникам, які змогли завітати на Парк де Пренс. Дякую також тим, хто був присутнім своїми думками та серцем", – підписав Тьягу Сілва світлини з матчу.

Нагадаємо, бразилець приєднався до складу ПСЖ в 2012 році та став одним із символів гегемонії паризького клубу у французькій першості.

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Теги
Товариські матчі Тьягу Тьягу Сілва ПСЖ ПСЖ Франція
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