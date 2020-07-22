ПСЖ разгромил Селтик накануне финала Кубка Франции – Швед не попал в заявку "кельтов"

Товарищеские матчи

ПСЖ – Селтик – 4:0

Голы: Мбаппе, 1, Неймар, 25, Эррера, 48, Сарабия, 67

Состав ПСЖ (1-й тайм): Навас – Керер, Маркиньос, Тьяго Силва, Баккер – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Икарди, Мбаппе, Неймар; 2-й тайм: Рико – Дагба, Мбе, Сох, Кимпембе, Курзава – Сарабия, Эррера, Верратти, Дракслер – Шупо-Мотинг, Калимуэндо (Руис, 83)

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Уже на 1-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, реализовав выход один на один после разрезного паса из глубины. В середине первого тайма Неймар удвоил преимущество парижан. На старте второй половины игры классным ударом с лета после навеса с левого фланга забил Андер Эррера. А добил "кельтов" Пабло Сарабия – он классно замкнул в одно касание заброс от Верратти.

К слову, Украинская Марьяну Шведу в заявке Селтика на спарринг места не нашлось.

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