Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил дату рассмотрения дела – 22 апреля этого года.

"Тимощук говорил, что он не за Россию – дети уже смеются над ним": экс-супруга предателя рассказала о постоянном вранье

Ранее КДК УАФ пожизненно запретил Тимощуку осуществлять любую футбольную деятельность, лишил всех титулов, рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении всех государственных наград и почетных званий. Предатель подавал апелляции в украинские инстанции, но потерпел неудачу. Теперь он надеется восстановить регалии с помощью международного суда.

Напомним, 44-летний Тимощук до сих пор работает в тренерском штабе питерского Зенита и никоим образом не поддержал Украину даже после начала полномасштабного вторжения.

Как Тимощук предавал Украину: история самого известного оборотня, который променял Родину на деньги Газпрома