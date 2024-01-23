– Как дочери вообще отреагировали на ситуацию с отцом? Общаются с ним сейчас?

– Он с ними мало общается. Анатолий не приезжает к детям где-то с 2017 или 2018 года. Хотя может звонить им дважды в неделю по решению суда. Он хотел у меня забрать их вообще. По русской схеме своей. Он якобы прошел тесты у какого-то психолога в дни, когда Тимощука даже в России не было. Потом приезжал сюда и говорил: я нормальный, а ее надо проверить…

В Германии это не пройдет, это не Россия. Меня никаких прав не лишили, но ему установили этот режим общения с детьми – звонки дважды в неделю. Хотя до этого у него не было режима никакого, общайся сколько хочешь. Теперь иногда звонит дочерям. Дети берут иногда трубку. Я стараюсь, чтобы они брали трубку, когда слышу, потому что он звонит на домашний телефон. Потому что я должна побуждать детей общаться с отцом по закону.

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Я говорю детям взять трубку, но когда детям говоришь "надо", вы понимаете, что дети делают? Наоборот. Они не очень-то хотят с ним говорить. Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то глупость там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравлял. Прямо по телефону, ни подарков, ни ничего. Например, соседи немцы присылают подарки нашим детям или деньги в конверте… А от папы вообще ноль, годами.

Плюс он их постоянно обманывает. Говорит: я вам куплю айпед, а они просто смеются над ним. Однажды, когда война началась, они спрашивали, за кого он. А Тимощук говорил, что он не за Россию. Он им наврет что-нибудь и все. Но он такой, какой он есть. Потому что сделаешь? Мы это спокойно воспринимаем. Понимаете, им уже 13-14 лет. Если нет его в их жизни, то нет. У них уже другим занята жизнь.

– После Евро-2012 Тимощук записывал видеообращение на украинском языке и клялся в любви к Украине. Прошло примерно 10 лет и ни слова в сторону нашей страны. Что могло так изменить человека?

– Он детям обещает на Рождество подарить айпед какой-то вонючий, и он их обманывает, ну что вы хотите, ну какая Украина для него? Мне кажется, он за три рубля родную маму продаст. Ему сейчас удобно там. Он будет использован Россией позже, а он не понимает или не осознает этого. Или ему пофиг, – заявила Навроцкая в комментарии NV.

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