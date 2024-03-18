Анатолій Тимощук та УАФ готуються зійтися у судових залах Лозанни.

Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оголосив дату розгляду справи – 22 квітня цього року.

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Раніше КДК УАФ довічно заборонив Тимощуку здійснювати будь-яку футбольну діяльність, позбавив усіх титулів, рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення всіх державних нагород та почесних звань. Зрадник подавав апеляції в українські інстанції, але зазнав невдач. Тепер він сподівається відновити регалії з допомогою міжнародного суду.

Нагадаємо, 44-річний Тимощук досі працює в тренерському штабі пітерського Зеніта і жодним чином не підтримав Україну навіть після початку повномасштабного вторгнення.

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