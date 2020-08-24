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Тиагу Силва провел последний матч в составе ПСЖ – бразилец непрозрачно намекнул на возвращение в парижский клуб

10:06 - Читати українською
Тиагу Силва провел последний матч в составе ПСЖ – бразилец непрозрачно намекнул на возвращение в парижский клуб
Тиагу Силва в объятиях Томаса Тухеля / AFP

Защитник ПСЖ Тиагу Силва прокомментировал свое будущее после финала Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

"Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Мне грустно. Я приношу извинения болельщикам, и спасибо им за любовь ко мне.

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Я еще вернусь в ПСЖ, в клуб, который я люблю, но вернусь уже в другой роли. Хочу сыграть еще три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре", – приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ с Тиаго Силвой в составе минимально уступил Баварии в финале Лиги чемпионов (0:1) и упустил шанс впервые в своей истории получить престижный трофей.

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ПСЖ - Бавария ПСЖ ПСЖ Тиагу Тиагу Силва Франция
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