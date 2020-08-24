Тиагу Силва провел последний матч в составе ПСЖ – бразилец непрозрачно намекнул на возвращение в парижский клуб

"Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Мне грустно. Я приношу извинения болельщикам, и спасибо им за любовь ко мне.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я еще вернусь в ПСЖ, в клуб, который я люблю, но вернусь уже в другой роли. Хочу сыграть еще три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре", – приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ с Тиаго Силвой в составе минимально уступил Баварии в финале Лиги чемпионов (0:1) и упустил шанс впервые в своей истории получить престижный трофей.

ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя