Бавария – победитель Лиги чемпионов, мюнхенцы в прекрасном финале одолели ПСЖ

В главном поединке сезона сошлись чемпионы Франции и Германии. {анси Флик быстро превратил Баварию в очень мощный механизм, который разносит всех в этой Лиге чемпионов (пострадали Челси, Барселона и Лион). Томас Тухель нашел общий язык со звездами ПСЖ и слепил качественную команду, которая заслуженно дошла до финала (переиграв Реал, Аталанту и РБ Лейпциг).

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Тренеры почти не удивили стартовыми составами. У ПСЖ в ворота вернулся Кейлор Навас, а вот Марко Верратти хоть и восстановился после травмы, но остался в запасе. У Баварии единственной неожиданностью стал Кингсли Коман, который набрал форму и вышел против родного клуба с первых минут. Бенжамен Павар успел залечить травму, однако мюнхенцы решили не рисковать им.

Команды равно начали встречу – высоченное качество футбола, но без моментов. Бавария больше владела мячом, а ПСЖ разворачивал быстрые выпады. Дважды на ударную позицию вышел Мбаппе, однако мюнхенцы заблокировали оба выстрела. Партнеры продолжили искать молодого француза передачами в свободное пространство. Килиан создал прекрасную возможность для Неймара – спас Нойер.

Бавария ответила ударом Левандовски с разворота в штангу. А уже в следующей атаке немцы должны были пропускать, когда ПСЖ выбежал 3 в 2 на их ворота. Неймар нашел пасом Ди Марию, тот отбросил на Эрреру, а Андер элегантно вернул аргентинцу – Анхель выстрелил над перекладиной.

Эррера неожиданно стал главным действующим лицом первого тайма. Он после стандарта разрядил пушку из-за пределов штрафной площади, но на пути мяча оказался Горетцка. Непосредственно перед перерывом испанец еще раз тонко сыграл в чужих владениях – получив пас от Мбаппе, решил не бить, а выкатить Килиану на лучшую позицию. Все сделано супер, но француз не забил.

Чемпион Германии не уступал в активности, однако довести атаки до логического завершения не удавалось – кроссы с флангов не доходили до адресатов. Левандовски все же нашел свой шанс после навеса справа и пробил с тяжелой позиции прямо в Наваса. На последних минутах первого тайма Бавария претендовала на пенальти, когда Коман проскочил Керера. Арбитр проигнорировал эпизод.

Второй тайм начался по тому же сценарию, но Бавария увеличила свое присутствие на поле и зажимала соперника на его половине. Одна из атак Мюнхена стала результативной – разыграли роскошно. Алькантара нашел в полуфланге Киммиха, далее на Гнабри, транзитом через Мюллера мяч вернулся к Киммиху, а тот вырезал классную подачу на дальнюю штангу. Коман забил родной команде и открыл счет в финале!

ПСЖ – Бавария – видео гола

Кингсли почувствовал кураж и продолжил накручивать на фланге Керера, а в течение следующих минут мог оформить дубль после аналогичного заброса. ПСЖ поник и только через минут 10 пришел в себя. Французы снова прижали левую бровку Баварии и создали оттуда две возможности. Классно подключился из глубины Маркиньос, но его удар потянул великий Нойер!

Тренеры освежили игру заменами, а самым свежим у Парижа оставался Мбаппе. Килиан в штрафной площади накрутил Зюле и Киммиха, после чего упал в результате касания последнего. ПСЖ апеллировал, но судья и VAR не усмотрели нарушения. Есть вопросы – спорное решение.

Под занавес встречи пошла рваная игра с большим количеством фолов и желтых карточек. Бавария не садилась очень глубоко, а ПСЖ не мог организовать осмысленную атаку. Все ограничилось неточной подачей Мбаппе и ударом Килиана с метра – был офсайд, но Нойер все равно не пустил мяч в сетку. Мбаппе и Неймар придумали момент для Шупо-Мотинга – нет акцентированного удара.

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Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи