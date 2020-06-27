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Тевес назвал любимый клуб своей карьеры в Европе – неожиданный выбор форварда

12:53 - Читати українською
Тевес назвал любимый клуб своей карьеры в Европе – неожиданный выбор форварда
Карлос Тевес / Getty Images

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес признался, ради какой команды мог бы вернуться в Европу.

"Я оставляю все возможности открытыми, потому что не хочу быть рабом своих слов.

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Конечно, в Аргентине для меня существует только Бока. Но я хотел бы вернуться в Вест Хэм, чтобы слышать аплодисменты в течение шести месяцев. Из команд, в которых я играл в Европе, этот клуб я люблю больше всех", – цитирует Тевеса Marca.

Напомним, именно с Вест Хэма начиналась европейская часть карьеры 36-летнего аргентинца. На Аптон Парк он пробыл всего сезон, после чего был ряд грандов – два Манчестера и Ювентус.

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