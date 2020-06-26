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Последний матч Лобановского, яркая голеада звезд Динамо и арбитр, который был стукачом спецслужб: Джулай – о ЧМ-1990

15:30 - Читати українською
Последний матч Лобановского, яркая голеада звезд Динамо и арбитр, который был стукачом спецслужб: Джулай – о ЧМ-1990
Роже Милла дает прикурить в матче с СССР / Фото из открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске:

– Ирландская застенчивость;

– Самохвальба Мичела;

– Красота Бельгии;

– Пеле забивает Аргентине;

– Демьяненко, как символ того, что могло быть.

Слушаем!

Безжалостная немецкая машина, исторический гол и парочка шедевров: Джулай – о ЧМ-1990

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