Последний матч Лобановского, яркая голеада звезд Динамо и арбитр, который был стукачом спецслужб: Джулай – о ЧМ-1990

Кубок Украины — 16:20 970
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Динамо – Ворскла: УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердил новое место проведения матча
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Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для СуркісаСергій Тищенко — 14:30 7144
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Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонстваАнглия — 13:35 2506
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Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из ШахтераУкраина — 13:32 3695
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Челси обыграл Манчестер Сити и короновал Ливерпуль: фиаско "горожан", Менди провалился, а Зинченко не использовал шансАнглия — 04:13 10820