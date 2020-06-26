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Тевес продлит соглашение с Бока Хуниорс при оригинальном условии

22:20 - Читати українською
Тевес продлит соглашение с Бока Хуниорс при оригинальном условии
Карлос Тевес / TyC Sports

Форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес готов продлить соглашение с аргентинским клубом при интересном условии.

"Я принял предложенный мне контракт, но с некоторыми поправками. Соглашение будет рассчитано до декабря, а там посмотрим. Я собираюсь пожертвовать все, что получу.

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Есть много людей, которые страдают от пандемии, у которых нет работы или пищи. Мне нужно определить, в какую организацию пойдут деньги. За эти шесть месяцев я не хочу получать никаких денег", – цитирует Тевеса TyC Sports.

К слову, Карлитос провел 18 поединков в текущем сезоне за Бока Хуниорс, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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Теги
Мир Карлос Карлос Тевес Чемпионат Аргентины Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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