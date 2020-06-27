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Тевес назвав улюблений клуб своєї кар'єри в Європі – несподіваний вибір форварда

12:49 - Читать на русском
Тевес назвав улюблений клуб своєї кар'єри в Європі – несподіваний вибір форварда
Карлос Тевес / Getty Images

Нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес зізнався, заради якої команди міг би повернутися в Європу.

"Я залишаю всі можливості відкритими, тому що не хочу бути рабом своїх слів.

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Звичайно, в Аргентині для мене існує тільки Бока. Але я хотів би повернутися в Вест Хем, щоб чути оплески протягом шести місяців. З команд, в яких я грав в Європі, цей клуб я люблю найбільше", – цитує Тевеса Marca.

Нагадаємо, саме з Вест Хема починалася європейська частина кар'єри 36-річного аргентинця. На Аптон Парк він пробув лише сезон, після чого була низка грандів – два Манчестери і Ювентус.

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