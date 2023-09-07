Аль-Шабаб предложил Джону Терри контракт сроком от двух до четырёх лет.

Около месяца назад к Джону Терри обратились руководители Аль-Шабаб и предложили ему контракт сроком от двух до четырех лет. Об этом информирует The Sun. Согласно источнику, сейчас 42-летний специалист обсуждает однолетний контракт в качестве консультанта в академии Челси.

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Лондонский клуб уже заявил, что не будет стоять на пути Терри в знак уважения к своему ветерану – даже несмотря на то, что потеря такого лидера станет большим ударом для их молодежной команды.

В последнее время Терри работал под руководством Дина Смита в Лестере и Астон Вилле. Сейчас Джон очень сильно хочет стать главным тренером.

Аль-Шабаб не считается одним из лидеров саудовского чемпионата, но у этого клуба большие амбиции. После пяти туров нового сезона команда Марселя Кайзера занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В составе Аль-Шабаба выступают такие игроки как Эвер Банега, Янник Карраско и Хабиб Диалло.

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