Аль-Шабаб запропонував Джону Террі контракт терміном від двох до чотирьох років.

Близько місяця тому до Джона Террі звернулися керівники Аль-Шабаб і запропонували йому контракт терміном від двох до чотирьох років. Про це інформує The Sun. Згідно з джерелом, зараз 42-річний фахівець обговорює однорічний контракт як консультант в академії Челсі.

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Лондонський клуб уже заявив, що не стоятиме на шляху Террі на знак поваги до свого ветерана – навіть попри те, що втрата такого лідера стане великим ударом для їхньої молодіжної команди.

Останнім часом Террі працював під керівництвом Діна Сміта в Лестері та Астон Віллі. Зараз Джон дуже сильно хоче стати головним тренером.

Аль-Шабаб не вважається одним із лідерів саудівського чемпіонату, але у цього клубу великі амбіції. Після п'яти турів нового сезону команда Марселя Кайзера посідає передостаннє місце в турнірній таблиці. У складі Аль-Шабаба виступають такі гравці як Евер Банега, Яннік Карраско і Хабіб Діалло.

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