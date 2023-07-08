Джон Терри снова будет работать во благо главного клуба своей жизни.

Легендарный защитник сам объявил о своем возвращении в Челси. 42-летний Терри будет работать в клубной академии, хотя конкретную должность не раскрыл.

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Предыдущиий опыт Джона оказался неудачным. Он пошел ассистентом Дина Смита в Лестер, но за полтора месяца спасти "лисов" от вылета из АПЛ не удалось. Перед этим Терри больше года провел в академии Челси, куда и возвращается.

Культовый центрбек провел за "синих" почти всю карьеру футболиста. Терри сыграл 713 матчей за первую команду (из них более 500 – в статусе капитана) и завоевал 17 трофеев, среди которых – АПЛ, Лига Европы и Лига чемпионов.

I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC pic.twitter.com/QBJtPUoPdm — John Terry (@JohnTerry26) July 7, 2023

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