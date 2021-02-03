На клуб из Чемпионшипа, похоже, ждут серьезные изменения посреди сезона.

Борнмут на своем официальном сайте объявил о решении попрощаться с главным тренером клуба Джейсоном Тиндаллом, который является легендой "вишен".

Уилшир вернулся к тренировкам с Борнмутом после длительной паузы

Тиндалл в свое время провел 10 лет в клубе в статусе игрока, 9,5 лет был ассистентом главного тренера и полгода возглавлял команду. Борнмут в последних пяти матчах под руководством Джейсона набрал всего 1 очко.

После 27-ми туров коллектив расположился на 6 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа. Новым наставником, который будет бороться за высокие места, может стать легендарный Джон Терри, сообщает Independent. Экс-капитан Челси сейчас работает ассистентом тренера Астон Виллы.

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