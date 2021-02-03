На клуб із Чемпіоншипу, схоже, чекають серйозні зміни посеред сезону. Очолити команду може легендарний капітан Челсі.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про рішення попрощатись із головним тренером клубу Джейсоном Тіндаллем, який є легендою "вишень".

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Свого часу Тіндалл провів 10 років у клубі в статусі гравця, 9,5 років був асистентом головного тренера та півроку очолював команду. Борнмут в останніх п'яти матчах під керівництвом Джейсона набрав лише 1 очко.

Після 27-ми турів колектив розташувався на 6 сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу. Новим наставником, який буде боротись за вищі місця, може стати легендарний Джон Террі, повідомляє Independent. Екс-капітан Челсі наразі працює асистентом тренера Астон Вілли.

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