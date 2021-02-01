"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Який Реал без Рамоса, чому Сульшер не схожий на себе та темні конячки Бундесліги – в нашому матеріалі.

1. Мессі магічний, але ж Суарес також. Барселона взяла реванш у Атлетіка за поразку в Суперкубку, а Ліонель приглушив резонанс навколо свого драконівського контракту класним голом зі штрафного. Каталонці вже другі в Прімері, однак Атлетіко не дозволяє наблизитися, витискаючи максимум з їхнього подарунка. Луїс Суарес дублем приніс "матрацникам" чергові три очки та відірвався у заліку бомбардирів. Навряд чи уругваєць шкодує, що покинув Барсу. І чемпіонство на горизонті, і красиві голи зі стандартів можна забивати. "Я довго грав поруч з Мессі, тому не виконував такі штрафні", – поскаржився Луїсіто після розкішної гармати у ворота Кадіса.

2. Перше фіаско Почеттіно у Франції. ПСЖ заслужено програв передостанній команді Ліги 1! Буває й таке. Парижани забивали лише з пенальті (два циркові удари з точки виконав Неймар), а в обороні регулярно провалювалися. Перемогу для Лор'яна вирвав молодий нігерієць Теремас Моффі, який ще рік тому виступав у Литві та коштував копійки, а тепер забиває в п'яти поспіль турах Ліги 1 і збільшує свою вартість до десяти мільйонів. Помилкою ПСЖ скористалися Лілль і Ліон – "ткачі" фантастичним голом Дюбуа дотиснули Бордо та налаштовані зганьбити Почеттіно в прем'єрний сезон.

Goal of the season

Leo Dubois ️ pic.twitter.com/S3Dbw415XO — ممدوح ‏‎‎‎ (@KingMamdooh) January 29, 2021

3. Сульшер втратив свою фішку. На початку тренерської кар'єри в МЮ норвежець славився успіхами в іграх з грандами, однак цього сезону Уле Гуннар не виграв жодного з 6 топ-матчів АПЛ. Його хлопці забили лише один гол – Тоттенхему, коли пропустили шість. Битва з Арсеналом завершилася вже звичними нулями (у поточній АПЛ 29% топ-поєдинків дарують 0:0), але не була нудною. Команди показали пристойний футбол: "каноніри" підтвердили, що набрали форму, а "дияволи" не дали приводу говорити про кризу. Якби Кавані влучав у площину, а Рашфорд хоча б пробив по порожніх воротах – МЮ святкував би успіх.

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4. Грандіозний ювілей Гвардіоли. Пеп здобув 500-ту перемогу в тренерському кріслі. Для цього йому знадобилося лише 673 матчі – вінрейт складає 74%. Фантастика! Ювілей припав на домашній матч з Шеффілдом. Було нелегко, однак вистачило одного гола – оборона з Олександром Зінченком знову зберегла ворота сухими. Манчестер Сіті відірвався від конкурентів, ще й має гру в запасі. З такою стабільністю "містян" чемпіонські перегони АПЛ скоро втратять інтригу.

5. Жодних дивідендів для Луніна з невдачі Реала. Біди не залишають Мадрид – після вильотів з Кубка та Суперкубка Іспанії "вершкові" продовжують губити очки в чемпіонаті. Домашня поразка від Леванте – це вже занадто. Раннє вилучення Мілітао все зламало: Каземіро довелося сісти в захист, тому центр поля перетворився на прохідний двір. От такий Реал без травмованого Рамоса, а скоро Серхіо піде назавжди. Якщо і можна знайти позитив у грі Мадрида, то це буде Тібо Куртуа. Бельгієць здійснив 6 сейвів і потягнув пенальті, не дозволивши команді розвалитися раніше. Немає навіть натяку на шанс для Андрія Луніна.

7. Аталанта страшно провалилася за всіма параметрами. Руслан Маліновський і Ко провели неймовірно слабкий матч проти Лаціо. Можливо, найслабший у сезоні. Не допомогли ні ранні заміни Гасперіні, ні перебудова на іншу схему. Нічого не виходило в атаці, а в обороні команду переслідували жахливі помилки. Бергамаски опустилися аж на сьоме місце Серії А – всі конкуренти цього вікенду перемогли. Очолює пелотон, як і раніше, Мілан, який навіть з нереалізованим пенальті Ібри переграв Болонью.

8. Ударний вікенд АПЛ для німецької школи. Юрген Клопп вчасними замінами прибив міцний Вест Хем (Андрій Ярмоленко запам'ятався диким ривком, але наздогнати Салаха не зумів). Томас Тухель оформив першу перемогу на чолі Челсі, подарувавши спогади про Конте. 3-4-2-1, Маркос Алонсо в основі та забиває, а Бернлі за весь матч завдав лише одного удару! І ще одне важливе – Тухель не ігнорує Маунта. Протеже Лемпарда вийшов у старті та був найкращим на полі. А от австрійцю Ральфу Хазенхюттлю судді не дозволили приєднатися до святкування німецьких колег – Саутгемптон вбили в матчі з Астон Віллою: не поставили явний пенальті та скасували гол через неіснуючий офсайд.

9. Обережно, футбол Тоттенхем викликає нудоту. "Шпори" за два матчі протягом минулого тижня не створили моментів навіть на пів гола (в сумі 0.47xG). Але одна справа програти Ліверпулю і зовсім інша – зганьбитися проти Брайтона. Враження від недільного матчу на Амексі правильні – гранд возив андердога. Однак андердогом був Тоттенхем. Кейн травмувався, Сон здав – і контратаки Моурінью з дивовижною конверсією випарувалися. Лондонці такими темпами злетять в нижню частину таблиці. Оптимізму додає лише те, що Евертон з Лестером також забуксували.

10. Баварія – знову розгром без блиску, Лейпциг тримає марку і дві темні конячки. Мюнхенці розгромили Хоффенхайм, скориставшись фейлами "селян", але й біля власних воріт дозволили дуже багато. Трішки удачі – і Хоффе міг би вдруге поспіль відібрати очки. З чемпіоном у Бундеслізі вже зрозуміло, а в боротьбі за друге місце фаворитом виступає Лейпциг. "Бики" виграли у Байєра інтенсивний поєдинок, здійснивши фірмову перебудову зі зміною схеми. Леверкузен котиться вниз, а Дортмунд перемогою над Аугсбургом навпаки перервав невдалу серію. У топ-4 зараз сенсаційно йдуть Вольфсбург і Айнтрахт: перший має успіх завдяки організованій грі в захисті, а другий витягує сильними форвардами (Сілва, Костіч) та креативниками (Костіч, Юнес, Камада).

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