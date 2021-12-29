Уилшир вернулся к тренировкам с Борнмутом после длительной паузы
17:53 - Читати українською
Бывший полузащитник Вест Хэма и Арсенала Джек Уилшир может возобновить карьеру после существенного периода без футбола.
Борнмут на своем официальном сайте подтвердил, что звездный хавбек Джек Уилшир поддерживает форму с командой.
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Напомним, англичанин разорвал контракт с Вест Хэмом в начале октября и с тех пор оставался без клуба. Полузащитник выступал за Борнмут в сезоне 2016/17, однако из-за травмы покинул клуб.
К слову, Уилшир в свое время активно вызывался в сборную Англии, проведя 34 матча за "трех львов" и отметившись 2 голами.
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