У тер Штегена проблема со спиной, которая затрагивает ногу. На этой неделе вратарь Барселоны обратился к специалистам, которые порекомендовали ему сделать операцию.

Барселона – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

Как информирует RAC1, всё указывает на то, что именно так немецкий вратарь и поступит – консервативное лечение ему не помогает. Таким образом, Марк-Андре не сможет помочь своей команде около 2-3 месяцев.

В последних матчах ворота каталонцев защищал Игнасио Пенья – 24-летний голкипер действовал весьма надёжно. В последнем матче с Атлетико (1:0) он отбил очень сложный удар Мемфиса Депая со штрафного - мяч летел в девятку.

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