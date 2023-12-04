Барселона была более активной в первом тайме, но Левандовски дважды неудачно сыграл после навесов с фланга. А вот на 28-й минуте Фелиш получил классную передачу от Рафиньи и элегантно перебросил голкипера. Несмотря на то, что португалец принадлежит Атлетико, это ему не помешало отпраздновать забитый мяч.

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Атлетико после этого немалыми силами пошел вперед, однако к голу ближе была Барса – Фелиш мог оформить дубль в ворота Облака. Во втором тайме Рафинья имел классный шанс, но попал в штангу. Депай мог сравнять счет, но Пенья потянул его удар со штрафного в самую девятку. В итоге, игра завершилась минимальной победой Барселоны.