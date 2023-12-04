У тер Штегена проблема зі спиною, яка впливає на ногу. Цього тижня воротар Барселони звернувся до фахівців, які порекомендували йому зробити операцію.

Барселона – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Як інформує RAC1, усе вказує на те, що саме так німецький воротар і вчинить – консервативне лікування йому не допомагає. Таким чином, Марк-Андре не зможе допомогти своїй команді близько 2-3 місяців.

В останніх матчах ворота каталонців захищав Ігнасіо Пенья – 24-річний голкіпер діяв досить надійно. В останньому матчі з Атлетіко (1:0) він відбив дуже складний удар Мемфіса Депая зі штрафного – м'яч летів у дев'ятку.

Барселона завдяки голу Феліша втримала перемогу над Атлетіко – "блаугранас" отримали шанс впритул наблизитись до Жирони