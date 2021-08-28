Тренерский штаб испанской Барселоны определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против Хетафе в 3-м туре Ла Лиги. Голкипер Марк-Андре тер Штеген может появиться в воротах после тяжелой травмы.

В заявку попали 23 игрока, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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В списке нашлись места для нескольких старых новых имен. Вернулся после травмы вратарь Марк-Андре тер Штеген. Также в заявку попали травматичные защитник Самуэль Умтити и хавбек Филиппе Коутиньо. Есть в списке и босниец Миралем Пьянич, которого Барса не смогла продать.

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья

Защитники: Альба, Лангле, Мингеса, Араухо, Дест, Умтити, Серхи Роберто, Эмерсон

Полузащитники: Гави, Пьянич, Нико Гонсалес, Пуч, Коутиньо, де Йонг

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Депай, Манай, Демир

К слову, матч Барселона – Хетафе состоится в воскресенье, 29 августа. Начало поединка в 18:00.

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