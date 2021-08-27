"Это сильная группа, но есть и другие сильные группы вроде нашей. Мы говорим о командах с большим именем и историей, как Бавария или Бенфика. У нас плохие воспоминания о Баварии двухлетней давности. Это клуб, который должен стремиться к победе в Лиге чемпионов с большыми и опытными игроками. Между нами, Бенфикой и Баварией будет битва за лидерство.

"У Динамо есть проблемы": Луческу отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Динамо – это команда, о которой мы меньше всех знаем в этой группе. Но мы более или менее понимаем, чего можем ожидать. Мы должны проанализировать встречи с ними в предыдущем розыгрыше, я мало что знаю о них сейчас. Я помню, что в прошлом году были молодые игроки, и теперь мы должны ожидать примерно того же", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, в прошлом сезоне Барселона дважды разобралась с Динамо – 2:1 и 4:0.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину