Тренерський штаб іспанської Барселони визначився із переліком виконавців, які можуть зіграти проти Хетафе в 3-му турі Ла Ліги. Голкіпер Марк-Андре тер Штеген може з'явитися у воротах після важкої травми.

До заявки потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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У списку знайшлися місця для кількох старих нових імен. Повернувся після травми воротар Марк-Андре тер Штеген. Також до заявки потрапили травматичні оборонець Самюель Умтіті та хавбек Філіппе Коутінью. Є в переліку й боснієць Міралем П'яніч, якого Барса не змогла продати.

Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья

Захисники: Альба, Лангле, Мінгеса, Араухо, Дест, Умтіті, Серхі Роберто, Емерсон

Півзахисники: Гаві, П'яніч, Ніко Гонсалес, Пуч, Коутінью, де Йонг

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Депай, Манай, Демір

До слова, матч Барселона – Хетафе відбудеться у неділю, 29 серпня. Початок поєдинку о 18:00.

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