Вчера, 8 января, защитник сборной Украины дебютировал за Эвертон. Виталий Миколенко отыграл все 120 минут в матче Кубка Англии против Халл Сити, а его команда с трудом вышла в 1/16 финала.

Дебют Миколенко в Англии в видеообзоре матча Халл Сити – Эвертон – 2:3

"Миколенко был выброшен Бенитесом посреди озера и должен был выплыть. Вроде бы, все было не так плохо, он держался на воде, но сначала, правда, утонул. Забыли, видимо, узнать в тренерском штабе Эвертона, что Миколенко недостаточно хорошо играет головой. Вместе с умноженными от дебюта нервами это привело к первому пропущенному мячу Эвертона. Не сказать, что дальше Миколенко научился плавать и легко догреб до берега, но он достойно держался.

Хватит хороших слов? Оправдания найдены? Хотя, на самом деле считаю, что дебют получился неплохим для совершенно новых условий: партнеры, соперник, стадион, страна.

Теперь – о плохом. То есть, о реальности. Когда кто-то покупает опытного футболиста, то рассчитывает на то, что он сразу будет давать результат. Опытный футболист в этом примере – готов. Миколенко сам говорил, что не считает себя молодым, ведь много сыграл матчей самого высокого сорта. Бенитес перед матчем говорил о будущем в контексте украинского защитника.

"Приятно видеть его ментальность": Бенитес положительно оценил дебют Миколенко за Эвертон

Эвертон, со своей стороны, подходил к трансферу, покупая молодого и перспективного игрока. В этом случае речь идет об отдельных качествах, вокруг которых можно растить футболиста.

У Миколенко есть очевидные недостатки, но есть и сильные стороны. У него ноги и дыхательные пути высокого уровня. Он может успеть, куда угодно, и добежать, когда угодно.

Теперь дело за малым: нужно учиться играть в футбол. Нужно прокачивать мозги и мышцы, учиться правильно открываться и толкаться. Нужно овладевать темпом и своими решениями в постоянном движении. Физические качества Миколенко позволяют рассчитывать, что ему удастся прогрессировать.

Бенитес говорил о примере Шеймуса Коулмена – он идеален для Миколенко. Сейчас он просто молодой парень. Пусть забудет все, что было до этого. И учится новому", – написал Бойко в своем Telegram-канале.

Эвертон дожал Халл Сити в Кубке Англии: дебют Миколенко – высокие оценки, шанс забить гол и пространство для прогресса